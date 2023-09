Abgesagter Pauschaltrip: Hoffen auf mehr gerichtliche Unterstützung

Bei Streitigkeiten um abgesagte Pauschalreisen können Reisende auf mehr Unterstützung nationaler Gerichte hoffen.

Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg urteilte, haben nationale Gerichte die Pflicht, Kläger in bestimmten Fällen etwa auf Rechte durch eine EU-Richtlinie aufmerksam zu machen, laut der ihnen unter Umständen Zahlungen zurückerstattet werden müssen (Rechtssache C-83/22).