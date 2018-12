Abgelaufenes Krebsmedikament "Alimta" in Österreich aus dem Verkehr gezogen

Eine bereits abgelaufene Charge des Lungenkrebsmedikaments "Alimta" in gefälschten Verpackungen wurde in mehreren europäischen Ländern aus dem Verkehr gezogen. 32 Packungen tauchten in Österreich auf. Die Laufzeit wurde illegal um ein Jahr verlängert.

Eine bereits abgelaufene Charge des Lungenkrebsmedikaments “Alimta” (Freiname: Pemetrexed) in gefälschten Verpackungen ist laut dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in mehreren europäischen Ländern aus dem Verkehr gezogen worden.