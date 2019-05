Abgebrannte Ausflugsboote in Mörbisch: Brandstiftung ausgeschlossen

Der Brand von vier Ausflugsbooten im Hafen von Mörbisch soll durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

Ein Kurzschluss an einer Stromleitung bei der Stromversorgung im Schiffsrumpf hat höchstwahrscheinlich den Brand von vier Ausflugsbooten am Montag im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ausgelöst. Das teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit. Die Ermittlungen sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.