Abgängiger Häftling steckte hinter Einbruchserie in Wien

Die Polizei konnte eine Einbruchsserie in Wiener Geschäftslokale klären, für die ein 36-jähriger österreichischer Staatsbürger verantworlich sein dürfte.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige laut Polizei nach einem Einbruch in Wien-Wieden namentlich ausgeforscht werden. Der 36-Jährige war bereits zur Fahndung ausgeschrieben, da er als Freigänger aus dem gelockerten Vollzug der Justizanstalt Simmering nicht zurückgekehrt war.

Der Mann konnte bislang mit 25 Einbrüchen in den Wiener Bezirken Favoriten und Meidling von Ende Jänner bis Ende März in Verbindung gebracht werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

Die Hanschellen klickten für den Gesuchten schließlich am 30. März um 8.20 Uhr in der Laxenburger Straße. Bei ihm konnten eine Schreckschusspistole mit Munition und auch Einbruchwerkzeug sichergestellt werden. Der Tatverdächtige zeigte sich bei der anschließenden Vernehmung teilweise geständig. Laut seinen Angaben wollte er sich seinen Lebensunterhalt bzw. Suchtmittelkonsum finanzieren. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.