Aberkennung von Auszeichnungen bei NS-Vergangenheit künftig möglich

Die Reform des Ehrenzeichengesetzes hat am Dienstag mit breiter Mehrheit den Verfassungsausschuss passiert. Künftig ist die Aberkennung einer Auszeichnung nach dem Tod des Geehrten etwa bei Personen mit NS-Vergangenheit möglich. Anlassfall ist der Mitverfasser der nationalsozialistischen Rassengesetze Hans Globke, der 1956 den zweithöchsten Orden der Republik erhielt.

Im Juni wurde die Reform des Ehrenzeichengesetzes von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vorgestellt. Die Begutachtungsfrist endete am 17. Juli. Am Dienstag stimmten die Vertreter der ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS im Verfassungsausschuss gemäß der Parlamentskorrespondenz der Reform zu.

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen es jenem Organ, das das Ehrenzeichen verliehen hat, also in der Regel dem Bundespräsidenten bzw. der Bundespräsidentin, ausdrücklich festzustellen, dass die Voraussetzungen für eine Aberkennung der Auszeichnung gegeben sind. Grund für die Aberkennung können eine gerichtliche Verurteilungen wegen vorsätzlich begangener strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben oder die sexuelle Integrität, vorsätzlich begangene Straftaten gegen verfassungsmäßige Einrichtungen Österreichs oder Verstöße gegen das Verbotsgesetz sein. Zudem ist auch eine in der Vergangenheit eingenommene führende Rolle in einer nationalsozialistischen Organisation ein Aberkennungsgrund. Nach einem Widerruf oder einer Aberkennung sind das Ehrenzeichen und das Beurkundungsdekret an die Präsidentschaftskanzlei bzw. das Bundeskanzleramt zurückzustellen.