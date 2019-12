Ab sofort: ÖBB streicht Imbiss-Trolley in Zügen

Die ÖBB streicht den mobilen Speise- und Getränkeservice in allen Zügen, die selbst einen Speisewagen haben. Die Änderung tritt mit dem Fahrplanwechsel in Kraft.

Die ÖBB haben mit Fahrplanwechsel am Sonntag ihren Imbiss-Trolley-Service in den Zügen eingestellt. In Garnituren, in denen es einen Speisewagen gibt, gibt es seither keinen mobilen Speisen- und Getränkeservice mehr. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" (Montagsausgabe) bestätigte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder der APA.