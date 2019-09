Ab sofort keine anonyme Wertkartennutzung mehr

Ab dem 1. September müssen auch Wertkartenhandys in Österreich registriert sein. Diese Maßnahme soll zur Kriminalitätsprävention dienen.

Ab Sonntag ist es vorbei mit der anonymen Nutzung von Wertkartenhandys in Österreich. Ab dann gilt die im Sicherheitspolizeigesetz (SPG) verankerte Registrierungspflicht für alle. Das Gesetz trat eigentlich bereits am 1. Jänner in Kraft, bis 1. September gab es für bestehende Prepaid-SIM-Karten-Kunden eine Übergangsfrist.