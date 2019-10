Ab sofort in Wien: Glutenfreies Joseph Brot

Ab 3. Oktober 2019 gibt es in allen Wiener "Joseph Brot"-Filialen drei Sorten glutenfreier Bio-Sauerteigbrote zu kaufen.

Jahrelang wurde getüftelt, teil Joseph Brot am Dienstag per Aussendung mit, bis man es geschafft hat, den natürlichen Kleber in zufriedenstellender Weise zu ersetzen. Gluten ist nämlich nicht für Jeden verträglich bzw. möchten viele Menschen bewusst darauf verzichten. Die Lösung lag nun schließlich bei Teff, einer besonderen Hirseart, Buchweizen und Quinoa. Stolz zeigt man sich darüber, dass die drei neuen Brotsorten "Bio Saaten Brot", "Bio Kürbis Hanfnuss Brot" und "Bio gewürztes Hafer Amaranth Brot" als glutenfrei, Bio und vegan zertifiziert wurden. Zu haben sind diese ab 6,90 Euro.