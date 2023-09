Ab sofort auch Altersnachweis digital verfügbar

Nach dem Führerschein und dem Schülerausweis ist nun auch der Altersnachweis digital verfügbar. Erhältlich ist dieser via ID Austria über die Digitales Amt-App. Dort gibt es wiederum eine eAusweise-App.

Digitaler Altersnachweis: App kann heruntergeladen werden

Tursky berichtete bei der Präsentation im Wiener Club Volksgarten, bei dem ein Türsteher gleich einmal Staatssekretär und Jugendliche testweise kontrollierte, dass bereits mehr als 1.000 Menschen die App heruntergeladen hätten, obwohl man erst gestern das entsprechende Update "still und leise" gemacht hatte. Freilich hatte Tursky schon am Samstag in einem ORF-Radio-Interview den neuen Nachweis beworben.