Ab kommendem Jahr: AUA-Luxuspensionen werden gekürzt

Ab 2024 werden bei der AUA auch Luxuspensionen gekürzt. Rund 650 Personen sind betroffen, hauptsächlich ehemalige Vorstände der Fluglinie, aber auch einige Mitarbeiter, die neben ihrer gesetzlichen Rente hohe Zusatzpensionen erhalten haben.

Kürzung für AUA-Luxuspensionen erfolgt autonom

Ein Gesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, führt zu dieser Kürzung der Luxuspensionsansprüche und zur Umwandlung in beitragsorientierte Pensionskassenzusagen. Die Umstellung erfolgt autonom bei der AUA und es werden keine öffentlichen Gelder für diese Umstellung verwendet, so das Ministerium.