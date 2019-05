Ab Juni: Strom und Gas werden im Osten Österreichs teurer

Ab 1. Juni werden Strom und Gas in Ostösterreich teurer. Die EAA erhöht ihre Preise.

Die Arbeiterkammer (AK) erklärte am Montag in einer Aussendung zum sich fortsetzenden Reigen der Preiserhöhungen bei Strom und Gas, dass sich tatsächlich ein allgemeiner Anstieg der Energiepreise auf Großhandelsebene beobachten lasse. “Allerdings sollte den Preissteigerungen genauer auf den Zahn gefühlt werden”, so Christa Schlager, Leiterin der AK Wirtschaftspolitik. Auffällig für die AK sei, dass Strompreissenkungen auf den Großhandelsmärkten in der Vergangenheit nur sehr zögerlich und nicht in voller Höhe an die Haushaltskunden weitergegeben worden seien. Preiserhöhungen wurden dagegen sehr rasch und umfangreich an die privaten Haushalte weitergereicht.