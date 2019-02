Ab Juli: Lebenshilfe Wien sucht Zivildiener

Für den nächsten Turnus im Juli 2019 bietet die Lebenshilfe Wien freie Zivildienststellen an. Die Behindertenorganisation sucht junge Männer, die in den Wohngemeinschaften und Werkstätten aushelfen möchten.

Die Lebenshilfe Wien begleitet an die 400 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. “Um unseren Kundinnen und Kunden an allen Standorten in Wien größtmögliche Lebensqualität bieten zu können, sind wir auf die Unterstützung von Zivildienern angewiesen. Im Juli und November 2019 haben wir derzeit noch offene Stellen zu besetzen, die meisten davon in Wohngemeinschaften. Wir freuen uns über Kurzentschlossene, die sich bei uns melden und die Chance nutzen, um wertvolle Lebenserfahrungen zu sammeln”, erklärt Mag. Joachim Mair, Geschäftsführer der Lebenshilfe Wien.