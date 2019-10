Ab Jänner 2020: ÖBB planen Nachtzug von Wien nach Brüssel

Die ÖBB planen ab Jänner 2020 einen Nachtzug von Wien nach Brüssel, im Jahr darauf soll eine direkte Nachtverbindung nach Amsterdam folgen.

Die ÖBB bemühen sich weiter um einen Ausbau der Bahnverbindung nach China, also einen Anschluss an die neue Seidenstraße, wobei aus Matthäs Sicht sowohl Wien als auch Budapest Endpunkte werden könnten: "Das wäre in unserem Interesse, weil die ÖBB auch den ungarischen Güterverkehr betreibt".