Ab 9. Mai: HeldenBar in Wien startet in neue Saison

Am 9. Mai startet die HeldenBar am Wiener Heldenplatz in die neue Saison. Dabei werden heuer Mediterranean und Hawaiian Vibes im Mittelpunkt stehen.

Auf dem Heldenplatz vor dem Weltmuseum Wien können Gäste umgeben von Palmen und Orangenbäumen wieder in der HeldenBar einkehren. Täglich außer Mittwoch gibt es dort sommerliche Drinks und Snacks in entspannter Lounge-Atmosphäre. Serviert werden von hausgemachten Limonaden, Softdrinks von BIO Organics, Valea Aloe Vera Drinks und alkoholfreien Cocktailvariationen über Weine vom Weingut Heinisch, Champagner von Laurent Perrier oder Schlumberger-Drinks bis hin zu Stoli Mule und Negroni die verschiedensten Köstlichkeiten. Auch kulinarisch gibt es für die Besucher eine vielfältige Speisekarte. In Zusammenarbeit mit Kenny’s World will der Veranstalter Paul Rittenauer Hawaii-Feeling in die Wiener City bringen. So werden unter anderem Kenny’s Poke Bowls, Quinoa, schwarzer Reis oder Zoodles gepaart mit Granatapfel, Avocado, Mango, Lachs, Thunfisch oder Tofu, verfeinert mit Saucen oder Crunches angeboten.

HeldenBar: Specials und Events während der Saison Auf die Gäste warten außerdem einige Specials und Events wie etwa die LA PIAZZA – Aperitivio Italiano bis hin zur EuroPride Vienna 2019. Bei der Eventreihe LA PIAZZA – Aperitivo Italiano kommt jeden Donnerstag ab 17 Uhr ein Stück Italien in die Wiener City. Nach mailändischem Vorbild werden zu Aperol- und Campari-Drinks original italienische Cornetti, gefüllt mit Antipasti, serviert. Musikalisch werden zweiwöchentlich wechselnde Liveacts für Unterhaltung sorgen.

Immer freitags ab 18 Uhr lädt die HeldenBar ab 18 Uhr zum DIGITAL KONFUSION hosted by FM4 ein. Dabei werden DJs wie Peter Roxx, Joe Joe oder B.T.O. Spieder mit House, Deep House, Nu-disco (Disco House) und Old School Electronic Beats für Stimmung sorgen. Die DJ-Sets werden außerdem immer via Facebook gestreamed. Immer samstags ab 18 Uhr können sich Gäste auf abwechslungsreiches Programm mit Swing, Early Soul und 50s Sound der DJ-Größen SMOAB, Arno Turner und Darking Max – vielen bekannt durch die legendären SoulSugar-Parties oder den Club Methusalem- freuen.

Am 16. Mai und am 13. Juni wird von der Party Community GOODLIFE CREW ihr Format FEIERABEND stattfinden. Hier werden cooler Sound, Afterwork-Drinks und lustige Instagram-Games geboten. Beim FemFriday wird am Freitag, den 7. Juni 2019, der Official Pride Day im Weltmuseum Wien gefeiert. Ab 18 Uhr lädt die HeldenBar zu einer besonderen Party. Dabei dürfen sich die Gäste auf einen Special-Pride-Cocktail und ein attraktives DJ-Aufgebot freuen.

Object Speed Dating: Kulturprogramm in der HeldenBar Doch auch an Kulturprogramm mangelt es in der HeldenBar nicht. In Kooperation mit der Kulturvermittlung des Weltmuseum Wien findet in der HeldenBar das Object Speed Dating statt. Die Gäste kommen dabei durch Schauobjekte aus der Kulturvermittlung miteinander ins Gespräch. Außerdem wird jeden zweiten Montag das Sprachencafé vom Freundesverein des Weltmuseum Wien veranstaltet. Beim Sprachencafé können die Teilnehmer entweder erste Spracherfahrungen sammeln, oder ihre Kenntnisse auffrischen. Zusätzlich wird das Kulturvermittlungsprogramm des Weltmuseum Wien Kaffee und Kultur, das aus einer Führung sowie einer regionalen Speise besteht, heuer im Sommer in die HeldenBar verlegt.

Die HeldenBar hat immer von Sonntag bis Dienstag von 11 bis 21 Uhr und von Donnerstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Mittwoch ist Ruhetag.