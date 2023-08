Ab 75 km/h Windstärke: Gesunde Äste können abbrechen

Der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sagte am Donnerstag, dass bereits ab Windgeschwindigkeiten von 75 km/h auch schon gesunde Baumteile abbrechen können. Er verwies auf die Wichtigkeit regelmäßiger Kontrollen.

"Die Wiener Stadtgärten verwalten über 500.000 Bäume im Wiener Stadtgebiet und diese bedürfen einer regelmäßigen Pflege und Kontrolle, um sie sowohl gesund zu halten als auch etwaige Risiko-Bäume zu erkennen", so der Stadtrat in einer Aussendung. Angesichts der vermehrten Unwetter sei das strenge Baum-Kontrollsystem "heute wichtiger denn je".

Selbst wenn die Bäume gesund sind, könnten sie entwurzelt, umgeknickt oder Teile abgerissen werden. Um sie in gutem Zustand zu erhalten, werden mindestens einmal jährliche, visuelle Kontrollen nach der ÖNORM 1122 durchgeführt - an Umfeld, Standort und dem Baum selbst. Dabei wird die Verkehrssicherheit überprüft, allfällige Maßnahmen werden festgelegt und im Baumkataster dokumentiert. Nach Ereignissen wie Sturm, gefrierendem Niederschlag bzw. Schadensfällen, Veränderungen im Umfeld oder Eingriffen am Baum selbst werden zusätzliche Kontrollgänge durchgeführt.