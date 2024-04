Ab 25. April: Tagestouristen zahlen erstmals Eintritt in Venedig

Venedig hat jetzt seine Pläne zur Einführung eines Eintrittsgeldes von fünf Euro für Tagestouristen konkretisiert.

Am 25. April, einem Nationalfeiertag in Italien, werden Tagestouristenerstmals fünf Euro für den Zutritt in die Lagunenstadt zahlen müssen, kündigte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, bei einer Pressekonferenz in Rom am Donnerstag an.