Ab 2022: Stadt Wien erstellt Gratis-Monatszeitung "Mein Wien" selbst

Die Stadt Wien wird den 2013 von der damals rot-grünen Stadtregierung beschlossenen "Rahmenvertrag Stadtkommunikation" über bis zu 133 Mio. Euro nicht erneut ausschreiben.

Kritisierter "Rahmenvertrag Stadtkommunikation" läuft aus

Geplant ist nun, die Struktur hinter allen zentralen Informationsangeboten der Stadt neu aufzusetzen, "um die Effektivität, Flexibilität und Effizienz weiter zu steigern", heißt es in einer Aussendung von Montag. Der Fokus liege künftig darauf, möglichst viel an redaktionellen Leistungen in die Stadtredaktion "inzusourcen", um Schnittstellen und Kosten zu verringern. So sollen ab 2022 elf Mio. Euro und damit 26 Prozent weniger als bisher für die stadteigenen Medien aufgewendet werden. Druck und Vertrieb für die gedruckten Stadtmedien wie "Mein Wien", das Amtsblatt sowie das Mitarbeiter-Magazin "Stadt Wien intern" mit einem jährlichen Budget von rund sechs Mio. Euro werden nach dem Beschluss im Gemeinderat EU-weit ausgeschrieben.