Ab 12. Juni: Anmeldephase für KinderuniWien 2019 startet

Ab dem 12. Juni ist eine Anmeldung zur KinderuniWien möglich. Um 17 Uhr wird die Online-Anmeldung geöffnet.

KinderuniWien: Verschiedene Themenbereiche an sieben Standorten

An der Universität Wien, an der Medizinischen Universität Wien, an der Veterinärmedizinischen Universität und an der Wirtschaftsuniversität Wien gibt es Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Sprachen.