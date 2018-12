Ab 1. September 2019: Orchester-Akademie der Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker gründen mit 1. September 2019 eine eigene Orchesterakademie. Zwölf junge Musiker sollen ausgebildet werden.

“Wir werden zwölf junge Akademisten nach einem strengen Probenspiel aufnehmen”, kündigte Philharmoniker-Geschäftsführer Michael Bladerer am Freitag am Rande der Pressekonferenz zum Neujahrskonzert 2019 an.