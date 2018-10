Ab 1. Oktober: Stromtanken an öffentlichen E-Ladestellen in Wien kostenpflichtig

Wien Energie errichtet seit April im Auftrag der Stadt Wien eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für E-Autos. 230 öffentliche E-Ladestellen sind bereits in Betrieb – zehn in jedem Wiener Gemeindebezirk. 18.000 mal wurde an den neuen Ladestellen bereits getankt. In Summe waren es 220.000 Kilowattstunden, was dem Jahresstromverbrauch von etwa 90 Wiener Haushalten entspreche.

Der Citytarif in Wien im Detail

Der Citytarif für das Laden ist je nach Tageszeit verschieden: Im Tag-Tarif (Montag bis Sonntag, 8 bis 22 Uhr) kostet das Stromtanken 1,60 Euro pro Stunde, im Nachttarif (Montag bis Sonntag 22 bis 8 Uhr) nur 0,16 Euro je Stunde. Bei beiden Tarifen kommen 0,20 Euro je kWh dazu. Mit der “Tanke Wien Energie-App” können E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer den Ladevorgang per App starten.

“Bis 2020 werden wir 1.000 neue öffentliche Ladestellen in ganz Wien anbieten”, kündigt Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl an. Kein Punkt im Wiener Stadtgebiet soll dann mehr als 400 Meter von einer E-Ladestelle entfernt sein.

