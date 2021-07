A4: Wiener auf Autobahn von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend ereignete sich ein mysteriöser Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf. Ein Mann wurde auf der Autobahn von einem Wagen erfasst und schwer verletzt.

Gegen 21.40 Uhr wurde ein Mann auf der Fahrbahn in Richtung Wien von einem Pkw erfasst und schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Laut Zeugenaussagen hatte der 46-Jährige Wiener zuvor sein Motorrad auf dem Pannenstreifen abgestellt und dann zu Fuß die Fahrbahn in Richtung Mittelleitschiene überquert. Auf dem Rückweg ereignete sich der Unfall.