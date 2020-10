A4: Polizei zog bei Kontrollen 17 desolate Lkw aus dem Verkehr

Bei Polizeikontrollen auf de A4 wurden 17 Fahrzeugen die Kennzeichentafeln abgenommen und 20 Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auf dem Verkehrskontrollplatz auf der Ostautobahn (A4) in Bruck an der Leitha sind am Donnerstag 177 technische Mängel bei Schwerfahrzeugen festgestellt worden.