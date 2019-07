A4 in Niederösterreich: Lkw mit zahlreichen Mängeln aus Verkehr gezogen

Am Dienstag vergangener Woche wurde bei Bruck an der Leitha ein Lkw mit zahlreichen Mängeln auf der A4 aus dem Verkehr gezogen. Unter anderem soll der Fahrer das Kontrollgerät für die Lenk- und Ruhezeiten manipuliert haben.

NÖ: Zahlreiche Mängel bei Lkw festgestellt

Das Schwerfahrzeug wurde am Dienstag vergangener Woche am Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha unter die Lupe genommen. Dabei wurde etwa festgestellt, dass die Abgasnachbehandlungsanlage manipuliert worden war. Der Stickstoff-Ausstoß des Dieselmotors wurde deshalb nicht mehr vermindert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.