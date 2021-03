A4-Baustelle bei Schwechat: Wiener Arbeiter von Klein-Lkw zu Boden gestoßen

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Wiener Arbeiter auf der A4-Baustelle bei Schwechat schwer verletzt. Er wurde von einem fhrenden Klein-Lkw zu Boden gestoßen

Bei Arbeiten auf der Ostautobahn (A4) bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist in der Nacht auf Dienstag ein Wiener schwer verletzt worden. Der 45-Jährige wurde im Baustellenbereich von einem rückwärts fahrenden Klein-Lkw zu Boden gestoßen. Der Mann aus Wien-Penzing wurde in das Traumazentrum Wien Standort Meidling gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.