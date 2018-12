A3: Tödlicher Verkehrsunfall in Pottendorf

Am Montagabend kam es auf der A3 Südost Autobahn im Gemeindegebiet von Pottendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Pkw-Lenker starb.

Der Mann war laut Polizei am Montagabend gegen 18:30 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Eisenstadt aus noch unbekannter Ursache gegen die Mittelleitschiene geprallt und quer auf dem 2. Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Zwei nachfolgende Pkw-Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierten mit dem stehenden Fahrzeug. Trotz Reanimationsversuchen durch die verständigten Rettungskräfte konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes aus dem Bezirk Baden feststellen. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Eisenstadt von ca. 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr gesperrt werden.