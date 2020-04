A21: Lkw fing Feuer, Lenker konnte sich retten

Am Mittwochabend geriet ein Lkw auf der Wiener Außenringautobahn plötzlich in Brand. Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig und konnte sich aus dem brennenden Fahrzeug retten.

Der Brand eines Lkws während der Fahrt auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Gießhübl (Bezirk Mödling) hat am Mittwochabend für den Lenker glimpflich geendet. Der Mann hatte in einer Pannenbucht gehalten, schaffte es rechtzeitig aus dem Kfz und blieb daher unverletzt. Die Zugmaschine wurde nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge zerstört.