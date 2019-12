A21: Kastenwagen mit 12 Insassen umgestürzt

Am Samstag ereignete sich auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Heiligenkreuz ein schwerer Unfall. Ein überbeladender Kastenwagen mit bulgarishcen Kennzeichen stürzte um.

In dem für acht Personen zugelassenen Fahrzeug saßen nach Polizeiangaben zwölf Passagiere. Der Verkehrsunfall, der sich in Richtung Wien ereignet hatte, endete mit zwei Verletzten und damit glimpflich, wie die Exekutive betonte.

Überladener Kastenwagen stürzte auf A21 um

Gelenkt wurde das Kfz von einem 30 Jahre alten Moldauer. Der Mercedes Sprinter zog einen Anhänger mit moldauischem Kennzeichen, auf dem ein Pkw geladen war. In dem Kastenwagen befanden sich laut Exekutive Personen aus Moldau (Moldawien), der Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Vier von ihnen waren ungesichert, also ohne geeignete Sitzvorrichtung und Sicherheitsgurten unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.