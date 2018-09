A2-Sperre bei Wiener Neudorf: ASFINAG bedauert Demo

Die Anrainer in Wiener Neudorf fordern Tempo 80 auf der A2.

Die Anrainer in Wiener Neudorf fordern Tempo 80 auf der A2. ©APA/AFP/NICOLAS TUCAT (Sujet)

Die Anrainer in Wiener Neudorf fordern Tempo 80 auf der A2. ©APA/AFP/NICOLAS TUCAT (Sujet)

Die A2 bei Wiener Neudorf wird am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr gesperrt. In einer Aussendung bedauert die ASFINAG, dass es so weit kommen musste.

Mit Bedauern nimmt die ASFINAG die von der Behörde genehmigte Demonstration am Sonntag zur Kenntnis, die zu einer Sperre der A 2 Süd Autobahn führt. Laut einer Aussendung der ASFINAG sind die Verbesserungen in Sachen Lärmschutz bei Wiener Neustadt bereits in Umsetzung.

Rillen sollen Lärm reduzieren Seit Montag, den 10. September, werden nicht nur Betonfelder in diesem Bereich der A 2 ausgetauscht, sondern auf einem Kilometer Rillen in die Fahrbahn gefräst, die eine lärmreduzierende Wirkung haben. Diese Sonder-Maßnahme wird von Lärmschutzmessungen begleitet, um die Lärmbelastung vor Beginn der Arbeiten und danach dokumentieren zu können. Eine Ausweitung dieser speziellen Methode auf einen weiteren Streckenabschnitt ist im Anschluss natürlich möglich.