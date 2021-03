A1: Mehrere Autos nahe St. Pölten kollidiert

Auf der Westautobahn (A1) nahe St. Pölten sind am Freitagnachmittag mehrere Fahrzeuge kollidiert. Ein Graupelschauer gelte als möglicher Auslöser, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich.

Mehrere Autos in Unfall auf A1 verwickelt

In Richtung Salzburg waren zwischen der Raststation St. Pölten und Loosdorf (Bezirk Melk) acht Pkw und ein Lkw in Karambolagen involviert. Teils habe es Totalschäden gegeben, sagte Resperger. Die A1 war unpassierbar. Auf der Gegenfahrbahn kollidierten laut dem Sprecher nur wenige hundert Meter entfernt vier Fahrzeuge. Eine Spur in Richtung Wien blieb frei. Drei Feuerwehren mit 40 Einsatzkräften rückten auf die A1 aus.