A1: Lenker prallte auf Flucht vor Polizei gegen Bäume

Auf der Westautobahn (A1) ist ein Lenker in Niederösterreich bei Böheimkirchen vor der Polizei geflüchtet, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume.

Das beschädigte Auto wurde in einem Waldstück bei Loosdorf (Bezirk Melk) entdeckt, im Wagen wurde Cannabiskraut sichergestellt. Ein Deutscher wurde in einer Herberge als Fahrer ausgeforscht. Anzeigen waren die Folge, berichtete die Polizei am Dienstag.

Lenker flüchtete vor Fahrzeuganhaltung auf der A1

Der Pkw mit deutschem Kennzeichen sollte am Freitagnachmittag nahe der Ausfahrt Böheimkirchen angehalten werden, der Lenker raste jedoch Richtung Linz weiter. Am Abend entdeckten Beamte ein stark beschädigtes Auto. Der Lenker dürfte die Autobahn über den gesperrten Rastplatz unmittelbar vor der Ausfahrt Loosdorf verlassen, einen Wildzaun durchbrochen und in einem steilen Waldstück gegen mehrere Bäume geprallt sein. Der Wagen saß auf einer Entlastungsrinne auf, vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizei fand eine Dose mit 4,47 Gramm Cannabiskraut im Pkw, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.