A1-Ausbau: Anzahl der 5G-Standorte stieg heuer um 1.000 auf 1.500

Österreichs Mobilfunk-Marktführer A1 will 5G bis 2023 flächendeckend anbieten - und baut sein 5G-Netz dementsprechend zügig aus.

Allein seit Beginn dieses Jahres habe man rund 1.000 5G-Standorte in Betrieb genommen und die Anzahl der Standorte damit auf rund 1.500 erhöht, teilte A1 am Donnerstag mit. Damit könnte man bereits mehr als 3,8 Millionen Menschen mit dem schnellen Übertragungsstandard versorgen. Bis 2023 will man 5G flächendeckend anbieten können.