Ex-Gemeindebediensteter zu bedingter Haft verurteilt

Am Landesgericht Salzburg wurde am Mittwoch ein ehemaliger Mitarbeiter einer Gemeinde im Salzburger Flachgau wegen Untreue und Amtsmissbrauchs verurteilt. Ihm wurde eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und eine Geldstrafe von 3.600 Euro auferlegt.

Ex-Gemeindebediensteter entschuldigte sich bei Prozess

Die Staatsanwältin warf dem Beschuldigten konkret vor, er habe für drei Wohnungseigentümer-Gemeinschaften keine Wasser-, Kanal- und Müllgebühren eingehoben. Dadurch seien der Gemeinde Einnahmen von rund 60.000 Euro entgangen. Zudem soll er immer wieder kleinere Beträge - insgesamt 91.000 Euro - von gemeindeeigenen Konten auf eines der Konten der Hausgemeinschaften überwiesen und dann teilweise - in Summe 69.000 Euro - zweckwidrig auf sein Privatkonto weitergeleitet oder behoben haben. Der Tatzeitraum reichte von 2014 bis 2022.

Staatsanwältin war Ex-Gemeindebedienstetem unrechtmäßige Bereicherung vor

Der Angeklagte war in der Finanzverwaltung der Gemeinde tätig und verfügte über zahlreiche Zeichnungsberechtigungen für verschiedene Konten der Gemeinde, wie die Staatsanwältin erläuterte. Da er auf die Eintreibung der vorgeschriebenen Abgaben für die Wohnungseigentümer-Gemeinschaften verzichtet und diese Abgaben nicht an die Gemeinde entrichtet habe, sei mehr Geld auf den Konten der Wohnungseigentümer-Gemeinschaften gelegen. Die in der EDV der Gemeinde aufscheinenden Forderungen habe er nachträglich storniert oder die Abgaben umgeleitet, "damit nichts aufscheint".