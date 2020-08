97 Prozent fühlen sich in Österreich überwiegend sicher

Knapp 97 Prozent der Menschen in Österreich fühlen sich "sehr sicher" oder "eher sicher". Das Sicherheitsgefühl ist "zwischen Dezember 2019 und Juni 2020 nochmals stark gestiegen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag zu einer aktuellen Umfrage.

Österreicher besorgt über Wirtschaftskrise

Für die Umfrage im Auftrag des Innenministeriums (BMI) wurden vom 29. Mai bis 18. Juni österreichweit 1.511 Personen ab 16 Jahren von MAKAM-Research befragt. 2018 hatten rund 92 Prozent und 2019 rund 94 Prozent der Befragten angegeben, sich in Österreich "sehr sicher" oder "eher sicher" zu fühlen, hieß es in einer Aussendung des BMI. Auch beim Sicherheitsgefühl am Wohnort gab es eine leichte Verbesserung der Werte von rund 94 Prozent in den beiden Vorjahren auf rund 97 Prozent in der Befragung nach der Lockdown-Phase.