9,2 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte in Brauindustrie

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der Brauindustrie haben in der zweiten Verhandlungsrunde einen neuen Kollektivvertrag vereinbart.

Gemäß der Ankündigung der Gewerkschaften GPA und PRO-GE vom Donnerstag werden die Löhne und Gehälter für die rund 3.500 Beschäftigten in der Branche um 8,1 Prozent plus 36 Euro erhöht, was einer durchschnittlichen Steigerung von 9,2 Prozent entspricht. Für die Geringverdiener bedeutet dies einen Anstieg von bis zu 9,81 Prozent.

Lehrlingseinkommen sollen ebenfalls um 9,2 Prozent steigen, so die Mitteilung der Arbeitnehmervertreter. Darüber hinaus wurde eine Erhöhung der Zulagen und Zuschläge um 9 Prozent vereinbart. Allerdings gibt es auch einen kleinen Nachteil für die Beschäftigten: Der Haustrunk, also die vergünstigte Abgabe von Bier an die Mitarbeiter in begrenzter Menge, wird um 6 Prozent teurer.