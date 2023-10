91-Jährige lag tot in Wiener Wohnung: Verbrechen nicht ausgeschlossen

Am Montag wurde eine 91-Jährige tot in einer Wohnung in der Wiener Innenstadt aufgefunden. Da laut Polizei Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Obduktion angeordnet.

Polizisten wurden am 2. Oktober gegen 18.35 Uhr zu einem Reanimationseinsatz bezüglich einer 91-jährigen Frau in eine Wohnung am Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt gerufen. Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod feststellen.

Die leblose Frau wurde von einem Angehörigen aufgefunden, sie hatte nur wenig Kontakt zu den Nachbarn.

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen: Polizei ermittelt

Aufgrund der Auffindungssituation der 91-Jährigen - sie lag in der Küche - konnte Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im Zuge der polizeilichen Kommissionierung wurde daher eine gerichtliche Obduktion angeregt.