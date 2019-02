8x2 Tickets für die Premiere von "8 Tage" gewinnen

Am Donnerstag, den 14. Februar 2019, feiert die Sky-Eigenproduktion "8 Tage" im Urania Kino Premiere. VIENNA.at verlost 8x2 Tickets.

Ein 60 Kilometer großer Asteroid rast auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Der Physiklehrer Uli (Mark Waschke) und seine Frau, die Ärztin Susanne (Christiane Paul) versuchen, sich mit ihren Kindern Leonie (Lena Klenke) und Jonas (Claude Heinrich) in Richtung Sibirien durchzuschlagen. Ein Himmelfahrtskommando, denn die Grenzen nach Osten sind dicht. Insgeheim glaubt Susanne immer noch, dass ihr Bruder Herrmann (Fabian Hinrichs) sie retten wird. Doch der Regierungsmitarbeiter hat die Chance, mit seiner hochschwangeren Frau Marion (Nora Waldstätten) in die USA ausgeflogen zu werden. Voller Gewissensbisse steht er vor der Entscheidung, Susanne und seinen Vater Egon (Henry Hübchen) in der Hölle zurückzulassen. Währenddessen sitzt Leonies beste Freundin Nora (Luisa-Céline Gaffron) in dem Bunker, den ihr gewalttätiger Vater Klaus (Devid Striesow) seit Monaten gebaut hat – und der pflichtbewusste Polizist Deniz (Murathan Muslu) versucht verzweifelt, in den letzten Tagen die Ordnung aufrecht zu erhalten. Doch mehr und mehr stellt sich für alle die Frage: Was ist dir im letzten Augenblick wirklich wichtig?