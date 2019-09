89 Sitzungen, 478 Stunden und 11 Minuten: Nationalrat bewältigte drittkürzeste Periode

Am Mittwoch hat die letzte Sitzung der 26. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats stattgefunden. Die Abgeordneten kamen insgesamt 89 Mal zusammen.

Die 26. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats, deren letzte Sitzung am Mittwoch abgehalten wurde, ist die drittkürzeste der Zweiten Republik. Dennoch wurde nicht gerade wenig gearbeitet, wie sich aus einer Aufstellung der Parlamentskorrespondenz ergibt. Getagt wurde im Plenum nicht weniger als 478 Stunden und elf Minuten - und das während 89 Sitzungen.

Nationalrat: Zwei Legislaturperioden waren noch kürzer

Zwei Legislaturperioden dauerten noch kürzer als die vergangene, nämlich die zwölfte zwischen März 1970 und November 1971 sowie die 19. von November 1994 und Jänner 1996. Getan hat sich in der 26. so einiges, etwa durch vier fraktionslos gewordene Abgeordnete. So änderte sich die Mandatsverteilung von 62 ÖVP, 52 SPÖ, 51 FPÖ, 10 NEOS und 8 Liste Pilz (JETZT) zu Beginn der Gesetzgebungsperiode auf nunmehr 61 ÖVP, 52 SPÖ, 50 FPÖ, 10 NEOS, 6 JETZT (Liste Pilz) und vier ohne Fraktion.