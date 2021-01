88-Jähriger stach auf Frau ein: Prozess um Einweisung

Am kommenden Dienstag steht in Korneuburg ein 88-Jähriger vor Gericht, der seine 80-jährige Frau erstochen haben soll. Laut Gutachter sei der alte Mann aber nicht zurechnungsfähig.

Am Landesgericht Korneuburg steht am kommenden Dienstag ein 88-Jähriger vor Gericht. Dem Mann wird vorgeworfen, im August 2020 in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) seine Ehefrau (80) erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Niederösterreicher ist laut einem psychiatrischen Gutachten nicht zurechnungsfähig.