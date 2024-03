84-Jähriger tankte Pkw und stand plötzlich in Flammen

Für einen 84-Jährigen aus dem oststeirischen Bad Blumau hat ein Tankunfall am Dienstagnachmittag tödlich geendet.

Der Mann wollte seinen Pkw in der eigenen Garage auftanken, als der Treibstoff im Kanister Feuer fing und die Flammen auf ihn übergingen. Der 84-Jährige wurde per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen. Dort erlag er noch am Nachmittag seinen schweren Brandverletzungen, gab die Polizei am Mittwoch bekannt.