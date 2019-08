84-jähriger E-Bike-Fahrer in NÖ von Pkw erfasst: Tot

Am Donnerstag ereignete sich im Bezirk Baden ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker erfasste einen E-Biker und beging Fahrerflucht.

Ein 84 Jahre alter E-Biker ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B60 in der Gemeinde Traiskirchen zwischen Weigelsdorf und Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha war vom Pkw eines 65-Jährigen erfasst worden und stürzte daraufhin. Der Autolenker hielt nach Polizeiangaben erst rund einen Kilometer entfernt an.