Ehepaar starb nach Brand im Bezirk Baden

Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Pottendorf. Eine 84-jährige Bewohnerin verstarb im Wiener AKH. Ihr 91-jähriger Ehemann verstarb im Landesklinikum Wiener Neustadt

Nach einem Brand Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus in Pottendorf (Bezirk Baden) sind zwei Personen gestorben. Das Feuer war in einer Erdgeschoßwohnung ausgebrochen. Das Ehepaar musste reanimiert werden und wurde in Spitäler gebracht. Die 84-Jährige starb in der Nacht im AKH Wien, der 91-Jährige erlag am Mittwoch im Landesklinikum Wiener Neustadt seinen Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Als Brandursache gilt ein Defekt im Elektro-Verteilerkasten.