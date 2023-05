84-Jährige rettete sich aus brennendem Wohnhaus

Eine 84-Jährige konnte sich aus einem brennenden Haus in Niederösterreich retten.

©APA/BARBARA GINDL (Symbolbild)

In der Nacht auf Montag gelang es einer 84-Jährigen in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sich aus ihrem brennenden Wohnhaus zu retten.

Sie wurde nach Feuerwehrangaben mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Objekt wurde ein Raub der Flammen.

84-Jährige entkam aus brennendem Wohnhaus in Niederösterreich

Schauplatz des Einsatzes war laut dem Bezirkskommando die Ortschaft Alpeltal in der Marktgemeinde. Beim Eintreffen der Löschmannschaften war das Wohnhaus bereits in Vollbrand gestanden. Sieben Feuerwehren mit 120 Mitgliedern rückten aus. Ein Helfer verletzte sich und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes stand vorerst nicht fest.