82-Jährige starb bei Pkw-Kollision im Bezirk Horn

Beim Abbiegen dürfte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag im Bezirk Horn ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben, es kam zur Kollision. Die 82-jährige Beifahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag im Bezirk Horn in Niederösterreich gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr im Pkw in Frauenhofen Richtung Brunn an der Wild. Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl übersah den Pkw und kollidierte mit ihm, sie bog ohne anzuhalten nach links ab.