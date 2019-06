82-jährige Radfahrerin nach Hundeattacke verstorben

Nachdem eine 82-jährige Radfahrerin Mitte Mai von einem Hund zu Sturz gebracht wurde und sich dabei schwere Verletzungen zuzog, verstarb die Frau nun im Krankenhaus.

Eine 82-jährige Radfahrerin, die am 19. Mai in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) von einem Hund zu Sturz gebracht worden war, ist am Donnerstag im SMZ Ost Wien an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben.