In NÖ ist ein Mann bei einem Forstunfall gestorben.

In NÖ ist ein Mann bei einem Forstunfall gestorben. ©APA/JAKOB GRUBER (Symbolbild)

81-Jähriger starb bei Forstunfall in NÖ

Am Dienstag ist bei Holzschlägerungstätigkeiten in einem Wald bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ein 81-Jähriger ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben vom Mittwoch dürfte der Einheimische beim Aufarbeiten einer von ihm gefällten Esche von einem Ast am Hinterkopf getroffen worden sein.

Mann bei Forstunfall gestorben: Frau verständigte Bergrettung

Die Ehefrau des Pensionisten hatte die Bergrettung verständigt, nachdem der Mann am Dienstag kurz vor 22.30 Uhr noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war. Wenig später wurde der 81-Jährige leblos aufgefunden, er wies eine Kopfverletzung auf.