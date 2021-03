80 neue Mietwohnungen am Felmayerpark in Schwechat

Am bekannten Felmayerpark entstehen derzeit 80 Mietwohnungen zwischen 40 und 117 m² in bester Lage. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Der Felmayergarten im Zentrum von Schwechat ist ein Ort für Entspannung, Kultur, Natur und Kulinarik. Das aktuelle Wohnprojekt des Bauträgers Grossmann Immobilien befindet sich direkt neben diesem beliebten Naherholungsgebiet. Das Bauvorhaben, das in Kooperation mit den Partnern Immobilienwelt Leiner und Heilig Immobilien errichtet wird, konnte bereits in einer frühen Projektphase an ARE Austrian Real Estate veräußert werden. Nun entwickeln die Immobilienunternehmen auf einer Fläche von ca. 2.550 m² insgesamt 80 neue Mietwohnungen.