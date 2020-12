8. Dezember: Billa und Merkur lassen Großteil der Geschäfte zu

Am 8. Dezember haben heuer nicht nur alle Billa-Filialen, sondern auch ein Großteil der Merkur-Märke geschlossen. Mehr als 27.000 Rewe-Beschäftigte müssen am Marienfeiertag nicht arbeiten.

Der Handelskonzern Rewe wird auch heuer wieder alle Billa-Filialen sowie erstmals einen Großteil der Merkur-Märkte am 8. Dezember schließen, gab der Konzern am Freitag bekannt. Während die meisten Menschen frei haben, müssen viele Handelsangestellte am Marienfeiertag arbeiten. Seit 1995 dürfen die Geschäfte am 8. Dezember offenhalten, einige Handelsketten lassen trotzdem zu. Für diesen Tag sind nämlich Zuschläge und Zeitausgleich für die Beschäftigten fällig.