8. Dezember 2020: Gratis parken - aber Vorsicht bei Anrainerparkplätzen

An einem Feiertag, wie es der 8. Dezember ist, brauchen Autofahrer bekanntlich keinen Parkschein auszufüllen. Vorsicht ist aber bei Anrainerparkplätzen geboten.

In Wien können Parkscheine laut ÖAMTC am Dienstag, 8. Dezember, grundsätzlich im Handschuhfach bleiben. Zu Mariä Empfängnis haben Geschäfte zwar offen, die Kurzparkzonen sind jedoch an gesetzlichen Feiertagen außer Kraft. Anrainerparkplätze dürfen aber keinesfalls benutzt werden.