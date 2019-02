8.000 Haushalte ohne Strom: Brand in Umspannwerk

In mehreren Gemeinden im Wiener Umland kam es Donnerstagfrüh zu einem Stromausfall. Grund dafür war ein Brand in einem Umspannwerk in Pressbaum.

Ein Brand in einem Umspannwerk in Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) hat Donnerstagfrüh zu einem Stromausfall in mehreren Gemeinden im Wiener Umland geführt. Rund 8.000 Haushalte waren betroffen, bestätigte Stefan Zach, Sprecher der Netz Niederösterreich, auf Anfrage einen Bericht des ORF NÖ. Ein Kurzschluss hatte kurz nach 5.00 Uhr den Brand verursacht, sagte Zach.

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Ein Teil der Haushalte war durch Umschaltungen nur kurze Zeit ohne Strom, andere bis zu eineinhalb Stunden. Zu Störungen kam es in Pressbaum, Tullnerbach, Wolfsgraben und Eichgraben sowie am Riederberg im Wienerwald.