79 Zeitungskassen aufgebrochen: Jugendbande ausgeforscht

Mühsam nährte sich eine jugendliche Diebesbande im Mühlviertel: Insgesamt 79 Zeitungskassen haben sechs Jugendliche und eine Frau in Pregarten und sieben weiteren Orten aufgebrochen, um dabei Kleingeld zu erbeuten, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag mit. Polizisten stellten am Sonntag im Kinderzimmer des 17-Jährigen eine Schachtel mit Münzen sicher.